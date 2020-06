Invincible, in arrivo novità per la serie Amazon di Robert Kirkman: tutti i dettagli

Sono passati due anni dall'annuncio di Invincible, ma non si è parlato più molto dello show animato di Robert Kirkman. I fan delle sue opere però saranno entusiasti di sapere che nelle prossime settimane verranno condivise nuove informazioni.

A rivelarlo è l'autore della serie, partecipando ad una intervista su YouTube del canale "Cartoonist Kayfabe", in cui ha commentato così la richiesta dei conduttori di svelare qualcosa di più sul progetto: "Annunceremo la data di uscita e faremo vedere i primi filmati dello show molto presto. Sono molto entusiasta per questo cartone così violento". La data più probabile è quella del 22 luglio, in cui sarà possibile partecipare al Comic-Con@Home, che si terrà online e che sarà completamente gratuito.

Per chi non conoscesse la trama di Invincible, il cartone sarà incentrato sulla vita di Mark Grayson, il figlio del supereroe più potente del pianeta. La sua routine procede senza intoppi fino al giorno del suo diciassettesimo compleanno, quando inizia a sviluppare anche lui dei superpoteri, che lo porteranno a collaborare con il padre. Il cast di doppiatori sarà composto da nomi d'eccezione: la voce del protagonista sarà affidata a Steven Yeun, inoltre troveremo anche Sandra Oh, Mark Hamill e J.K. Simmons.

Siamo sicuri che la notizia farà piacere a tutti i fan dei lavori di Robert Kirkman, ansiosi di scoprire quando andrà in onda The Walking Dead, altra serie ispirata ai suoi fumetti.