Invincible, in arrivo altri spin-off dopo Atom Eve? Parla Robert Kirkman

Mentre siamo in attesa del debutto della Stagione 2 di Invincible, l'autore della serie e dei fumetti originali Robert Kirkman ha dichiarato di sperare di poter realizzare altri spin-off, come l'episodio speciale interamente dedicato a Atom Eve. Prime Video, che ha già rinnovato Invincibile per la Stagione 3, potrebbe approvare questa strategia.

Invincible: Atom Eve è stato un episodio speciale che ha contribuito ad anticipare ciò che succederà nella prossima stagione della serie, e parlando ai microfoni di IGN, il creatore di Invincible (e produttore esecutivo per la serie TV) Kirkman ha rivelato che spera di realizzare più episodi come lo special su Atom Eve in quanto arricchirebbe la struttura generale dello show. Ma in questo momento è grato a Prime Video se il team è stato in grado di realizzare questo episodio speciale.

"Sono contento che [Amazon Prime Video] ci abbia dato la libertà di realizzarlo", ha iniziato Kirkman. "Penso che sia una cosa insolita essere in grado di fare solo un divertente episodio una tantum. Quindi, siamo stati molto fortunati a realizzarlo, e penso che aggiunga molto alla struttura generale dello show. È bello essere in grado di avere questo episodio secondario che mette in luce un personaggio fantastico, quindi sono fiducioso e spero saremo in grado di farne di più, ma già sono molto grato del fatto che abbiamo avuto modo di fare questo."

In precedenza, Kirkman aveva stuzzicato i fan dello show anticipando in qualche modo un ritorno anticipato per Omni-Man.

Ci sono molti personaggi nell'universo Invincibile in generale, e quindi ci sarebbero molte opportunità di scelta per gli eventuali futuri episodi speciali se se ne presentasse l'occasione. Ma per ora, non ci resta che attendere l'arrivo della Stagione 2 di Invincible, previsto per il prossimo 3 novembre sulla piattaforma digitale.

Che ne pensate degli episodi speciali di Invincible? Vi è piaciuto quello su Atom Eve? Fatecelo sapere nei commenti!