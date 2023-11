Invincible, chi potrebbe interpretare Mark in un live-action?

Nonostante le possibili brutte notizie sul live-action di Invincible i fan sognano in grande, e, nello specifico, si chiedono quale attore potrebbe interpretare Mark Grayson nel migliore dei modi. Ecco alcuni candidati!

Innanzitutto menzioniamo Ryan Potter, attore dall'eredità asiatico-americana che viene ricordato per film quali Seniot Project, Underdog: Kids e Running for Graace, a cui si aggiungono le serie TV Super Ninja, Lab Rats: Elite force e soprattutto Titans (dove ha già interpretato un supereroe, Beast Boy).

Seguono Derek Luh e Mackenyu Maeda. Il primo, che è anche un artista hip-hop e un cantautore statunitense, ha partecipato al recente Gen V – spin-off dell'acclamatissimo The Boys – nei panni di Jordan Li; il secondo, invece, ha recitato in numerosi adattamenti: basti pensare a Tokyo Ghoul S, Fullmetal Alchemist - Alchimia finale, I Cavalieri dello zodiaco e One Piece; inoltre, ha conseguito l'Asians On Film Festival come miglior attore non protagonista (Tadaima).

Per chi non lo conoscesse, Mark Sebastian "Mark" Grayson è il figlio di Nolan e Deborah, e aspetta fin da piccolo di sviluppare i propri poteri. È l'unico abitante della Terra a essere per metà umano e per metà Viltrumita. Le prodezze del personaggio sono visibili non soltanto nella serie TV targata Prime Video, ma anche nei fumetti scritti da Robert Kirkman e disegnati da Cory Walker e Ryan Ottley.

E voi, cosa ne pensate? Preferireste Potter, Luh, Maeda o un altro attore? Ogni risposta è lecita: fatecela sapere nei commenti! Inoltre, non perdetevi l'annuncio del live-action di Invincible da parte di Kirkman, che ha approfittato dell'occasione per svelare qualche dettaglio sul progetto.