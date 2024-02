Invincible, chi vincerebbe tra Omni-man e Superman? Parla Robert Kirkman

Invincible è la prova di come, nonostante una serie non sia sulla cresta dell'onda molto spesso, ciò non prova che si tratti di una produzione di scarsa qualità, anzi. Molto spesso infatti vi sarà capitato di imbattervi in show che vi hanno catturato subito ed appassionato, però non ne avevate mai sentito parlare prima.

Ecco, come potete leggere dalla nostra recensione di Invincible, quest'ultimo caso è proprio il suo. Ma, andando oltre, vi siete mai chiesti invece che cosa accadrebbe se il personaggio attualmente più forte della serie creata da Robert Kirkman, si trovasse a doversi confrontare con il super eroe più potente dei fumetti DC?

Ebbene, una risposta in tal senso ci arriva proprio da colui che ha anche dato vita a The Walking Dead. Di recente infatti gli è stato chiesto: "Chi vincerebbe in un ipotetico scontro tra Omni-Man e Superman?". La sua risposta però potrebbe non piacere a tutti, come anche dichiarato dallo stesso Kirkman.

"Questa conversazione di solito finisce con molti su internet infuriati con me. Lo dico perché, quando me lo chiedono, rispondo sempre che Omni-Man vincerebbe senza alcun problema. Vi assicuro che non voglio far arrabbiare nessuno dicendolo, ma è quello che penso davvero".

Voi che ne dite? Come ve le immaginate le dinamiche di questa lotta tra il padre di Invincible e Clark Kent?