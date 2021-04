Invincible convince Amazon! La serie di Robert Kirkman rinnovata per le stagioni 2 e 3

Alla vigilia della messa in onda del season finale della prima stagione di Invincible, Amazon ha deciso di rinnovare la serie animata targata Robert Kirkman per una seconda e una terza stagione.

I fan hanno chiesto a gran voce il rinnovo di Invicible, la serie animata per adulti firmata dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, e i fan hanno ottenuto ciò che volevano... Anzi, di più.

Amazon ha infatti deciso di produrre non una, ma ben due nuove stagioni di Invincible, e a darne l'annuncio è lo stesso Kirkman, in una videochiamata con Steve Yeun, il protagonista dello show.

Nel video che trovate anche in calce alla notizia, infatti, Yeun lamenta qualcosa come "18 chiamate perse" da parte di Kirkman, che dal canto suo non sembra riuscire a trattanersi dal condividere la buona nuova con l'attore "Scusa, non voglio disturbarti, non so neanche dove sei al momento, ma volevo darti una buona notizia: Abbiamo appena saputo da Amazon che ci hanno rinnovato per una seconda stagione, e anche per una terza!".

E dopo i festeggiamenti virtuali, sono arrivate anche le dichiarazioni ufficiali.

"Sono estremamente grato per il supporto e l'impegno che Amazon ha impiegato nel realizzare Invincible" ha affermato Robert Kirkman "Il fumetto è davvero una lettera d'amore a un genere che Cory (Walker) e io siamo cresciuti leggendo e amando, ed è stato un percorso estremamente gratificante vedere i nostri personaggi prender vita sullo schermo grazie alla serie animata. Siamo più che elettrizzati di poter continuare questa storia per almeno altre due stagioni"

"Invincible è un fulgido esempio di come un approccio fresco e tagliente al genere supereroistico possa risuonare con il pubblico di tutto il mondo, e noi siamo estasiati che Invincible, uno dei nostri primi investimente nel genere dell'animazione indirizzata a un target più adulto, sia riuscito a fare esattamente ciò" ha commentato Vernon Sanders, Co-Head of Television agli Amazon Studios "Lo stile narrativo senza restrizioni di Robert accoppiato a un cast di doppiatori di primo livello è riuscito ad andare incontro e superare le più grandi aspettative dei fan, e siamo entusiasti di poter dare loro ancor più Invicibile".

E voi, siete contenti di poter vedere altre due stagioni di Invincible?

L'ultimo episodio della prima stagione di Invincible arriverà domani 30 aprile su Amazon Prime Video.