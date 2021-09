Invincible, la cosplayer Snitchery si trasforma in una fantastica Atom Eve

Lo scioccante finale di stagione di Invincible ha concluso per il momento la serie animata, disponibile in streaming su Amazon Prime Video, basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman. Il successo dello show è percepibile anche sul web, anche grazie agli omaggi dei fan. Uno degli ultimi esempi arriva dalla cosplayer Eleanor Barnes.

Nota sui social come Snitchery, Eleanor Barnes vanta un buon seguito di follower, e ha già reinterpretato una serie di personaggi (tra i più riusciti c'è Mermaid Man di Spongebob).

Stavolta ha deciso di indossare il costume rosa di Atom Eve, come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia. Tre scatti che hanno conquistato i fan, tanto che il post in poche ore ha già raggiunto quasi 30.000 like e oltre duemila retweet.

Lo stesso account ufficiale di Invincible ha commentato il post di Eleanor / Sntichery, con un convinto "FANTASTICO!"

Nel fumetto di Robert Kirkman, Atom Eve è il risultato di un esperimento di laboratorio governativo. È in grado di manipolare la materia, anche se il suo superpotere non funziona con gli esseri viventi, e aiuta Invincible nella sua lotta contro Conquest. Robert Kirkman, intanto, nei mesi scorsi ha parlato dell'esistenza di piani per almeno altre 5 o 7 stagioni di Invincible: una notizia che ha fatto contenti i fan della serie e gli utenti di Amazon Prime Video.