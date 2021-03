Invincible, a che ora esce su Prime Video l'attesissima serie sui supereroi di Kirkman

Invincible è una una serie drammatica di supereroi animati per adulti basata sul personaggio dei fumetti creati da Robert Kirkman ed è tra le uscite di questo mese più attese su Amazon Prime Video.

I primi tre episodi della prima stagione usciranno il 26 marzo 2021, la serie dovrebbe essere composta da otto episodi totali. Dopo l'anteprima dei primi tre, un nuovo episodio uscirà ogni venerdì fino al 30 aprile 2021.

Per quanto riguardo l’orario, non esiste un orario standard di rilascio per i contenuti Amazon Prime Video ma secondo un rapporto di Decider, gli episodi dovrebbero essere disponibili a mezzanotte del 26 marzo in USA, è plausibile che vengano caricati per le 9.00 del mattino in Italia.



La trama di Invincible ruota attorno a Mark Grayson, un normale adolescente figlio del supereroe più potente del pianeta. Il ragazzo inizia quindi a sviluppare i propri poteri quando compie 17 anni e si avvicina agli insegnamenti di suo padre.

La serie animata presenta diversi grandi nomi nell'elenco dei doppiatori tra cui Steven Yeun nei panni di Mark Grayson/Invincible, Mark Hamill nei panni di Art Rosebaum, JK Simmons nei panni di Nolan Grayson/Omni-Man, Sandra Oh nei panni di Debbie Grayson, Seth Rogen nei panni di Allen the Alien, Gillian Jacobs nei panni di Samantha Eve Wilkins/Atom Eve, Andrew Rannells nel ruolo di William Clockwell e Zazie Beetz nel ruolo di Amber Bennett.



Leggete le nostre prime impressioni su Invincible e cosa dobbiamo aspettarci da Invincible secondo Robert Kirkman.