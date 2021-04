Invincible, nella fan art Omni-Man ha i baffi: guardate!

In questi giorni spopolano sul web le fan art che riguardano Invincible, la nuova serie tv animata di Amazon Prime creata da Robert Kirkman. Dopo la première di fine marzo, la serie ha ottenuto un rinnovo doppio, per una seconda e una terza stagione. Nel frattempo Boss Logic ha pubblicato una fan art davvero particolare.

Come potete vedere dall'immagine in calce alla news, Boss Logic ha proposto una versione con i baffi di Omni-Man, padre del protagonista Invincible e doppiato nella versione originale da J.K. Simmons. Si tratta del supereroe più forte della Terra; Nolan Grayson è il padre di Mark e marito di Debbie Grayson, doppiata da Sandra Oh.



La serie animata Invincible racconta le vicende di Mark Grayson, un normale adolescente che ha soltanto la particolarità di avere come padre il supereroe più potente del pianeta. Subito dopo aver compiuto 17 anni, Mark inizia sviluppare egli stesso dei poteri propri che lo condurranno ad assumere l'identità di Invincible.

La prima stagione di Invincible ha convinto, tanto da approvare il rinnovo per la seconda e la terza stagione.



Il cast dei doppiatori originali comprende Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Lauren Cohan, Sonequa Martin-Green, Chad L. Coleman e Michael Cudlitz.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Invincible, co-prodotto da Robert Kirkman e disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video dallo scorso 26 marzo.