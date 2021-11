Invincible: una fan art immagina Henry Cavill nei panni di Omni-Man

Una nuova serie animata è da poco arrivata su Prime. Si tratta di Invincible che andrà avanti ancora per un po' secondo quanto dichiarato dall'ideatore Robert Kirkman. Lo show è tratto da una saga di fumetti, e ha spinto molti a immaginare come sarebbe una versione live-action. In una fan-art pubblicata vediamo Henry Cavill come Omni-Man.

Il pubblico ha infatti immaginato il Superman della DC nei panni del padre di Invincible, che sarà mentore e antagonista per il personaggio, Nolan Grayson/Omni-Man. Pur essendo doppiato nella serie da J.K. Simmons, Joel Torres nel realizzare il suo modello 3D non ha immaginato lui nel ruolo in un ipotetico live action, ma proprio Cavill.

Nella fan art lo vediamo indossare l'imponente abito bianco e rosso di Omni-Man, e l'attore, a differenza del suo ruolo come Clark Kent che lo ha costretto a mostrarsi con la barba completamente rasata, qui presenta un paio di grandi baffi. Un casting, quello di Cavill nei panni di Omni-Man, che sarebbe in realtà molto interessante. I due hanno infatti diverse cose in comune: hanno entrambi poteri come la super forza, super velocità, la capacità di volare, ed entrambi si vestono con costumi dai colori vivaci, mantelli e loghi a una sola lettera sul petto.

Un appunto da prendere per Prime, perché se mai dovesse nascere l'idea di realizzare un live action, l'attore sarebbe decisamente azzeccato in questo ruolo. Intanto, però, Cavill vuole tornare ad essere Superman ancora una volta. Ne avrà la possibilità? Lo scopriremo solo in futuro.