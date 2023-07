Invincible, il film live-action si farà? Grosso aggiornamento da Robert Kirkman!

Invincible è un franchise sicuramente noto agli appassionati di fumetti, ma che si è anche ritagliato una sua dimensione sul piccolo schermo grazie alla trasposizione animata sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Ecco che, insieme alla seconda stagione, le novità per la creatura di Robert Kirkman non sono finite.

Sembra infatti che per la prima volta, dopo un lungo periodo di silenzio, ci siano delle importanti novità per quanto concerne una trasposizione cinematografica live-action di Invincible.

Il primo annuncio ufficiale del progetto è avvenuto nel 2017, quando si è saputo che ad occuparsene sarebbero stati Seth Rogen e Even Goldberg, oltre al fatto che il film si sarebbe ambientati in una dimensione diversa da quella dei fumetti.

Durante il recente San Diego Comic-Con però, ScreenRant ha chiesto a Robert Kirkman novità sul progetto, e lui ne ha finalmente riparlato: "con gli scioperi e il resto, è tutto bloccato".

"Stanno facendo tutti una grande cosa, cercano di assicurare un lavoro alle prossime generazioni, per sopravvivere e crescere in questo settore. Al momento è quindi tutto un pausa, ma la Universal è coinvolta nel progetto, ci abbiamo lavorato dietro le quinte ultimamente. Spero di poter dare più informazioni in futuro" ha concluso Kirkman.

Sembra inoltre probabile, che un possibile lungometraggio sulle avventure di Mark, vedrà la luce in un futuro 2026. Voi che ne pensate?

In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione della prima stagione di Invincible. Oltretutto, sapevate che in Atom Eve è tornato Lance Reddick?