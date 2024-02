Invincible, che fine ha fatto il film live-action? Parla Robert Kirkman

La parte 2 della seconda stagione di Invincible sta per arrivare sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video, ma che fine ha fatto il film live-action di Invincible?

Nel corso di una recente intervista promozionale il fumettista Robert Kirkman, creatore di Invincible e produttore della serie tv animata di Prime Video basata sul suo fumetto, ha avuto modo di fornire un nuovo aggiornamento sul tanto chiacchierato film live-action di Invincible, annunciato diversi anni fa e in sviluppo insieme allo show tv. Parlando con IGN, il padre di The Walking Dead ha spiegato:

"Il processo di creazione del film live-action procede lentamente. Gli scioperi e tutto il resto hanno messo in pausa le cose per un po'. In questo periodo torneremo a lavoro e credo che sia molto entusiasmante, ma allo stesso tempo non è qualcosa che vogliamo affrettare. Se dobbiamo farlo, vogliamo farlo bene. Ora che la serie tv è uscita e una nuova stagione è in fase di realizzazione, stiamo cercando di trovare un modo per assicurarci che il film riesca a distinguersi, vogliamo che funzioni in tandem con la serie tv. Quindi ci sono molte cose da studiare e naturalmente ci vorrà un po' di tempo: magari a quel punto Steven Yeun potrà vestire i panni di Cecil Stedman! Ma mi piace l'idea che il fumetto di Invincible sia una cosa, la serie animata di Invincible sia un'altra e il live-action di Invincible un'altra cosa ancora."

