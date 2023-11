Invincible: guardate la grande abilità di doppiatore di Steven Yeun nel video BTS

La Stagione 2 di Invincible è attualmente in pausa dopo la diffusione in streaming del finale di metà stagione che ha lasciato tutti col fiato sospeso e con la voglia di sapere come si concluderà questo nuovo arco narrativo. Nel frattempo, i fan possono passare il tempo curiosando su come viene fatto il doppiaggio con questo video BTS dello show.

Steven Yeun mostra la sua abilità nei panni di Mark Grayson con una clip dietro le quinte dell'episodio 4 della serie!

La seconda stagione di Invincible è tornata con nuovi episodi quest'autunno; mentre Mark e sua madre si stavano riprendendo da tutto quello che era successo nel finale della prima stagione. Come i fan hanno visto nel corso degli episodi, le cose hanno preso una piega molto brutale prima che tutto si concludesse con il finale di metà stagione questo mese. Ecco quando uscirà la seconda parte di Invincible 2 in streaming.

L'episodio 4 della seconda stagione di Invincible si è concluso con alcuni brutali cliffhanger per quanto riguarda la direzione che la serie animata potrebbe prendere da questo momento in poi, quando tornerà con i nuovi episodi l'anno prossimo, ma fortunatamente sarà caratterizzata da una maggiore presenza della sua star principale, Steven Yeun, come voce di Mark. Per mostrare come Yeun ha contribuito a dare vita a Mark, Invincible ha condiviso un dietro le quinte dell'episodio 4 che mette in evidenza uno dei momenti più emozionanti di Mark.

Nel frattempo, il futuro dell'attore a quanto pare sarà ancora nel genere dei cinecomic, visto che è arrivata la conferma che Steven Yeun interpreterà Sentry nel film dei Marvel Studios Thunderbolts; stiamo parlando di uno dei personaggi più potenti di tutto l'MCU.

Al momento in cui scriviamo non è ancora stata rivelata una data di uscita definitiva per gli episodi finali della seconda stagione di Invincible, ma attualmente la loro uscita è prevista per l'inizio del 2024. Se volete dare un'occhiata ai nuovi episodi prima del ritorno della serie il prossimo anno, potete trovare i primi quattro episodi di Invincible 2 in streaming su Amazon Prime Video (insieme alla prima stagione e all'episodio speciale su Atom Eve distribuito tra una stagione e l'altra).