Invincible, JK Simmons ha le idee chiare: 'Hugh Jackman come Omni-Man live-action'

Invincible 2 Parte 2 è iniziato su Prime Video questa settimana, e in una nuova intervista promozionale l'attore JK Simmons ha parlato del tanto chiacchierato live-action tratto dal famoso fumetto di supereroi di Robert Kirkman.

Come forse saprete, un film live-action di Invincible è attualmente in sviluppo ma in attesa di prossimi aggiornamenti dai produttori l'attore JK Simmons, che presta la sua voce a Omni-Man nella serie tv animata di Prime Video, in una recente intervista con ComicBook per promuovere la seconda parte della stagione 2 ha spiegato che non ha alcuna intenzione di vestire i panni live-action del temibile 'supereroe', sebbene abbia i sostituti perfetti.

"Assolutamente no", ha rivelato Simmons. "Non penso che Omni Man dovrebbe essere interpretato da un uomo di 69 anni. Voglio dire, non so a che punto sia il film, come tutti voi so che ci stanno lavorando ma non so altro, solo voci. Chissà, magari potrei accettare un cameo nei panni del leader dei Viltrumiti in un flashback o qualcosa del genere. Voglio dire, insomma, il mio tempo è passato. So chi potrebbe interpretare Omni-Man... Hugh Jackman."

Ovviamente Hugh Jackman sta per tornare nel mondo dei supereroi grazie a Deadpool & Wolverine, ma che ne pensate di questa idea di JK Simmons? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, scoprite chi vincerebbe tra Omni-Man e Superman secondo Robert Kirkman.

La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti oggi su