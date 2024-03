Invincible, JK Simmons promette: 'Ci sarà molto più Omniman nella stagione 3'

La stagione 2 di Invincible ha riaperto i battenti su Prime Video dopo la pausa di mid-season, ma l'attore JK Simmons pensa già al futuro della saga con il terzo ciclo di episodi.

In una nuova intervista con Screen Rant, infatti, l'attore di Spider-Man e Whiplash, che ha doppiato il personaggio di Nolan Grayson/Omniman nelle prime due stagioni di Invincible, ha confermato che i fan farebbero meglio a prepararsi in vista della terza stagione della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman, dato che il villain avrà una presenza molto maggiore rispetto a questa seconda stagione, nella quale è stato più defilato.

"Una delle cose che trovo davvero interessanti nel modo in cui Robert, Simon e l'intero team hanno sviluppato questa serie è il fatto che il loro approccio sembra come la marea dell'oceano, come cavalcare le onde: a volte le onde gentili, a volte si infrangono contro le rocce. Questa è la sensazione che ho quando penso ad Omniman. A volte sembra che ne abbiamo perso le tracce, altre ci concentriamo su di lui e lo vediamo per lunghissime scene, o per un'intera puntata. Penso che sia una scelta creativa davvero interessante che non solo permette di concentrarsi su altre cose, ma anche di costruire quella sorta di anticipazione e quella sorta di mistero su cosa diavolo sta davvero succedendo con Nolan, cosa sta facendo e dove si trova mentre non siamo concentrati su di lui. E comunque sì, ci sarà molto più Nolan in futuro".

In un'altra intervista, JK Simmons ha dichiarato che Hugh Jackman sarebbe perfetto per interpretare Omniman nella versione live-action di Invincible attualmente in lavorazione.

