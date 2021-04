Invincible: Un meme de I Griffin descrive perfettamente la serie di Robert Kirkman

Si parla già di una seconda stagione di Invincible, show di animazione incentrato sul fumetto omonimo di Robert Kirkman, nel frattempo vi segnaliamo questo divertente scambio di risposte su Twitter tra un fan e l'account ufficiale della serie.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso sulla celebre piattaforma social da @Gorillazoey101, che ha voluto pubblicare un tweet in cui è presente un'immagine de I Griffin in cui troviamo Peter pieno di ferite e per terra, insieme a questo commento: "Invincible in ogni puntata". L'utente si riferisce alle vicende che sembrano accadere in ogni puntata della serie di Amazon Prime Video, nelle quali il protagonista si ritrova a fronteggiare dei nemici estremamente pericolosi. Il tweet è stato anche condiviso dall'account ufficiale dello show, che ha commentato così l'immagine: "Il suo nome è un po' ottimistico".

Se siete interessati alla serie animata con i personaggi ideati da Robert Kirkman, vi segnaliamo che gli episodi sono disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video, per ora sono presenti sei puntate, che ci raccontano la storia di Mark Grayson, figlio del famoso supereroe Omni-Man. In attesa di scoprire come continueranno le avventure di Mark, vi segnaliamo questo riferimento riferimento a Rick and Morty visto in un episodio di Invincible.