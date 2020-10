Invincible, nasce un nuovo supereroe nel trailer della serie Amazon firmata Robert Kirkman

Se qualche mese fa era stato svelato il cast vocale, Amazon Prime Video ha da poco pubblicato anche il primo trailer ufficiale di Invincible, la nuova serie animata basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, l'autore di The Walking Dead. Inizia così a farsi sempre più alta l'attesa per l'uscita in streaming, prevista per il 2021.

Nelle immagini del trailer, visibili anche all'interno della notizia, possiamo conoscere il giovane protagonista di Invincible, Mark Grayson, e vederlo prendere a poco a poco coscienza dei suoi superpoteri.

La sinossi che accompagna il video recita: "Invincible è una serie animata di supereroi per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson, che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età - a parte il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man. Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead. In arrivo su Prime Video nel 2021."

Mark Grayson è doppiato da Stven Yeun, mentre la voce di Omni-Man è quella di J.K. Simmons. Fanno parte del cast vocale di Invincible, tra gli altri, anche Sandra Oh, Zachary Quinto, Zazie Beets, Mark Hamill, Gillian Jacobs, Kevin Michael Richardson e Seth Rogen, oltre ad alcune star provenienti direttamente da The Walking Dead come Lauren Cohan e Ross Marquand.