Invincible non si ferma: a che punto sono i lavori sulla terza stagione?

La Stagione 2 di Invincible di Prime Video non è ancora uscita, ma lo streamer ha confermato che la terza stagione ha già superato un importante traguardo produttivo. Dopo l'esordio nel 2021, i fan hanno atteso per oltre due anni che la seconda stagione di Invincible venisse finalmente realizzata, ma pare non dovranno attendere molto per la terza.

Durante il panel del San Diego Comic-Con, oltre al primo trailer di Invincible 2, è stato svelato che le registrazioni del doppiaggio per la terza stagione dello show sono già state completate. Dato che Invincible è una serie animata, è chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare sulla terza stagione, dato che successivamente il doppiaggio dovrà essere inserito nelle animazioni che devono essere accuratamente realizzate. Tuttavia, il fatto che le registrazioni siano terminate dovrebbe essere una garanzia sul fatto che non ci vorranno altri due anni di tempo prima di vederla in streaming.

"È uno show molto complicato. C'è molto lavoro da fare", ha dichiarato il creatore Robert Kirkman durante un'intervista al San Diego Comic-Con. "Realizzare una serie animata è un po' come assemblare una fabbrica e farla funzionare, e ora che abbiamo tutto a posto, questo sarà l'intervallo più lungo che ci sarà mai tra una stagione e l'altra. Da questo momento in poi, ogni intervallo tra le stagioni sarà minore".

Insomma, un po' quello che era stato assicurato anche da Adult Swim per Rick and Morty a suo tempo.

Attualmente, la seconda stagione di Invincible è prevista per il 3 novembre e la sua programmazione proseguirà fino alle prime settimane del 2024. La terza stagione non ha ancora una finestra di lancio di alcun tipo, ma un'uscita entro l'anno prossimo inizia a sembrare fattibile. Inoltre, un episodio unico di Invincible incentrato sulle origini del personaggio Atom Eve è stato rilasciato a sorpresa in concomitanza con il SDCC e può essere visto su Prime Video in questo momento.