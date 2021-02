Invincible, nuovo trailer della serie animata Amazon tratta dal fumetto di Robert Kirkman

Amazon Prime Video ha diffuso online un nuovo full trailer ufficiale ricco di scene inedite dedicato all'attesissimo Invincible, adattamento seriale e animato dell'omonima serie a fumetti creata da Robert Kirkman per Image i cui primi tre episodi approderanno in streaming il prossimo 26 marzo 2021, per proseguire poi a uscita settimanale.

Oltre alla serie animata, che in azione sembra rispettare fedelmente il tratto del fumetto originale, con un certo e valido dinamismo nelle scene action, Kirman sta sviluppando anche un cinecomic live-action di Invincible insieme a Seth Rogen ed Evan Goldberg.



Invincible è uno spettacolo animato di supereroi per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), che è proprio come tutti gli altri ragazzi della sua età, tranne per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere eroica come sembra.

Il cast di voci stellari comprende: Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin, Max Burkholder, Mahershala Ali, Ezra Miller e alcune star di The Walking Dead.



