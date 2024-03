Invincible, Omni-Man è il peggior padre di sempre? L'analisi di JK Simmons

La nuova tranche di episodi di Invincible 2 ha riportato la serie animata su Amazon Prime Video segnando anche il ritorno di J.K. Simmons nel ruolo di Nolan Grayson, padre del protagonista della serie. L’attore, in una recente intervista, ha voluto esprimere la sua speranza a proposito di una redenzione del suo personaggio nel corso della storia.

Dopo aver parlato delle indiscrezioni a proposito di un live action di Invincible, torniamo ad occuparci dell’apprezzato show televisivo per riportare l’opinione dell’interprete di Law & Order, interrogato sul fatto che quello presentato nell’adattamento dai fumetti di Robert Kirkman possa essere il peggiore dei padri possibili.

L’attore ha infatti anche avuto la possibilità di doppiare Ketheric Thorm in Baldur’s Gate 3, portando in scena un altro esempio di genitore non del tutto irreprensibile e acquisendo, in questo senso, una certa esperienza relativa a questo tipo di personaggi.

Questa l’opinione del nativo di Detroit: “Penso che siamo nel mezzo di quello che speriamo sia un arco molto più lungo con Omni-Man. Ovviamente non è Fred MacMurray in Io e I Miei Tre Figli, ma credo che ci sia sempre la possibilità di una redenzione. Quindi direi che la giuria non ha ancora deciso, ma spero che Omni-Man non vinca la gara del peggior papà quando tutto sarà finito”.

In attesa di capire quali saranno gli aspetti del personaggio che potranno uscire fuori nei prossimi capitoli della serie, vi lasciamo ad una panoramica della durata di tutti i nuovi episodi di Invincible 2.

