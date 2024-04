Invincible, Prime Video ha già confermato le stagioni 4 e 5? Il leak di Skybound

La terza stagione di Invincible è già realtà, e come ben sappiamo potrebbe arrivare molto prima del previsto, ma a quanto pare Prime Video potrebbe già aver dato il via libera alle stagioni 4 e 5 per la serie tv animata tratta dal fumetto di Robert Kirkman.

In queste ore, infatti, una campagna di crowdfunding organizzata da Skybound Entertainment, la società di intrattenimento multipiattaforma fondata da Robert Kirkman e che detiene i diritti del franchise, potrebbe aver svelato il futuro della serie tv di Prime Video. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, la campagna, che mira a raccogliere investitori per un potenziale videogioco di Invincible, rivela anche che, oltre alla Stagione 3 attualmente in produzione, "la serie di Invincible sarebbe già stata rinnovata per le stagioni 4 e 5". Da notare che il post originale è stato successivamente cancellato, cosa che ha insospettito i fan ancora di più.

Ricordiamo che la serie tv è stata rinnovata per una seconda e terza stagione nel 2021, appena un mese dopo la premiere della prima stagione. La seconda stagione, divisa in due parti, è stata pubblicata a novembre 2023 e a marzo 2024. Al momento della stesura di questo articolo, Prime Video non ha annunciato ufficialmente Invincible 4 e 5, ma dato che Skybound è la società di Robert Kirkman...insomma, diciamo solo che visto il clamoroso successo delle prime due stagioni siamo propensi a credere che questa indiscrezione sul rinnovo sia probabilmente vera.

Nel frattempo però bisognerà comunque aspettare notizie ufficiali: per altri contenuti scoprite l'elenco completo di tutti gli attori del cast di Invincible.

