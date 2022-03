Invincible, quando uscirà la seconda stagione su Amazon? Risponde JK Simmons

JK Simmons è uno degli attori al momento più impegnati nel mondo dei supereroi e dopo essere apparso di recente in Spider-Man: No Way Home, l'interprete di J. Jonah Jameson è pronto a tornare a lavoro con Invincible, la serie animata di successo targata Amazon Prime.

In una recente intervista la voce di Omni Man ha detto: "Come al solito devo fare molta attenzione agli spoiler, ma penso di poter dire senza problemi che riprenderemo a lavorare molto presto in cabina di registrazione. Ora, il ritardo tra noi che facciamo le nostre prime registrazioni e il completamento dell'animazione è ovviamente di molti mesi e probabilmente più di un anno, immagino. Ma sì, Invincible sta lavorando seriamente e la seconda stagione arriverà molto presto, ve lo assicuro".

Invincible è stata rinnovata per due stagioni, dopo l'entusiasmante successo della prima e pare che lo stesso JK Simmons sia rimasto particolarmente sorpreso per l'eccezionale riscontro ottenuto da questa serie Amazon: "Onestamente, poiché non conoscevo il materiale originale prima che mi fosse inviato quando ho firmato, sono rimasto sorpreso dall'impatto che ha avuto".

La stagione 2 di Invincible sarà incredibile, questa sembra essere una certezza per l'attore Premio Oscar e tutti i suoi colleghi: "Si tratta di una serie animata e questo ci ha permesso di prenderci molte libertà e correre anche qualche rischio. È stato davvero divertente, e ho avuto degli attori davvero meravigliosi con cui lavorare in Steven Yeun e Sandra Oh, e un cast fantastico che sta facendo grandi cose. Quindi sono davvero impaziente di tornare a lavoro".

