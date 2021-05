Invincible, Robert Kirkman: 'Abbiamo piani per almeno altre 5 o 7 stagioni'

Invincible è stata appena rinnovata per due stagioni, ma a quanto pare, ci sono progetti ben più grandi per la serie Amazon ideata da Robert Kirkman. Il fumettista ha infatti rivelato potrebbero esserci molte altre stagioni.

Invincible è attualmente una delle serie animate più apprezzate dagli utenti di Rotten Tomatoes, con il 96% di giudizi positivi. La serie segue le vicende del giovane Mark Grayson e di suo padre Nolan, due supereroi diversi da tutti quelli a cui siamo abituati e stando alle parole di Robert Kirkman, il loro viaggio Amazon Prime Video non si concluderà tanto presto. Bisogna tener presente infatti, che la storia di questa particolare famiglia è stata raccontata per ben 16 anni nei fumetti, con oltre 144 numeri, e questo apre dunque le porte a molte altre stagioni.

"Abbiamo una tabella di marcia approssimativa su come si svolgeranno le diverse trame e su come le diverse stagioni inizierebbero e finiranno, ma varia a seconda di quanto vogliamo lavorare e di quanto non vogliamo lavorare. L'ho capito. Abbiamo la possibilità di realizzare almeno altre cinque/sette stagioni, a seconda di come vogliamo far proseguire le cose. Non è qualcosa che è scolpito nella pietra; potrebbe durare molto più a lungo di così ma anche molto meno. Chi lo sa? C'è un grande potenziale, e per me potremmo fare altre 100 stagioni".

Anche se naturalmente Rober Kirkman scherza sulle 100 stagioni, è chiaro che se la serie dovesse continuare ad avere un così eccezionale riscontro da parte del pubblico, potrebbe andare avanti ancora per molto molto tempo. Voi che ne dite?