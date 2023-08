Invincible, Robert Kirkman difende la diversità: 'Eravamo stupidi ragazzi bianchi'

Sono usciti da poco ulteriori aggiornamenti sul live action di Invincible, ispirato alla serie di fumetti creata da Robert Kirkman. Dalla serie cartacea è tratta anche la serie animata, che ha riscosso una buona dose di successo.

A proposito della realizzazione della serie animata, Robert Kirkman ha posto l'attenzione sulla rappresentazione della diversità, in particolare nei personaggi principali. La stagione 1 di Invincible è stata oggetto di pesanti critiche da parte di alcuni fan in occasione dell'arco narrativo di William Clockwell, in particolare a causa del suo “coming out”.

Durante un'intervista a TV Guide, Kirkman, ha spiegato la decisione riguardante i cambiamenti dei personaggi principali dello show e ha sottolineato l'importanza della rappresentazione nella serie:

“La rappresentazione della diversità è qualcosa di molto importante per noi. Dobbiamo riconoscere che un paio di stupidi ragazzi bianchi hanno creato questo fumetto nei primi anni 2000. E c'era una vera e propria mancanza di diversità in quella serie."

Secondo Kirkman, dare priorità alla rappresentazione della diversità in Invincible gioca un ruolo fondamentale nel successo continuo della serie. Grazie al cambiamento di “origini” dei suoi personaggi principali, la serie ha fornito ai fan diverse possibilità di empatizzare e relazionarsi con i personaggi, spingendo così la narrazione in avanti. L'impegno nella rappresentazione non è solo una testimonianza dell'inclusività dello show secondo il creatore, ma anche una forza trainante del suo fascino nei confronti di un pubblico eterogeneo.

Sembra dunque che Kirkman sia fortemente deciso a puntare sulla diversità come punto cardine delle nuove serie ispirate al suo fumetto. Addirittura, nonostante non sia ancora stata rilasciata la seconda stagione, sembra sia già a un buon punto la lavorazione di una terza stagione di Invincible.