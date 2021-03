Invincible, Robert Kirkman pensa già ad una seconda stagione

I primi tre episodi dell’attesissima serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, Invincible, sono disponibili su Amazon Prime Video dal 26 marzo e un nuovo episodio uscirà ogni venerdì fino al 30 aprile 2021, ma si comincia già a guardare al futuro.

Amazon non ha ancora annunciato ufficialmente una seconda stagione, ma Kirkman ha un piano multi-stagionale per la sua serie. Intervistato da Collider, ha accennato alla possibilità di una seconda stagione abbastanza chiaramente, quindi finché i fan apprezzano lo spettacolo e continuano a guardarlo, tutto è possibile.



"La sequenza temporale della produzione è un po’ scoraggiante. Penso che abbiamo passato un certo numero di anni a sviluppare e lavorare su questa stagione", ha detto Kirkman. "Mentre speriamo di passare alla seconda stagione e oltre, le cose si irrigidiranno. C'è sicuramente molta meno progettazione e cose diverse che devono accadere per passare alla nostra seconda stagione. Ed è del tutto possibile che ci sia già del lavoro da fare ma penso che siamo in una buona posizione per andare avanti se questo spettacolo finisse per avere successo".



Kirkman ha anche spiegato come hanno messo insieme il cast vocale stellare, molti attori hanno recitato nell’adattamento in serie del suo più famoso successo: The Walking Dead.

Il cast include Steven Yeun, JK SImmons, Zazie Beetz, Khary Payton, Ross Marquand, Sonequa Martin-Green, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Zachary Quinto e Mahershala Ali.

L’operazione si è rivelata più facile del previsto, dato che la maggior parte ha subito deciso di far parte del progetto. Kirkman ha anche parlato di molti richiami nello show ai fumetti e della violenza rappresentata ma ha affermato di non aver mai ricevuto alcun respingimento da Amazon e, in effetti, è stato incoraggiato. Dopo una serie di successo come The Boys, ha senso, dato che lo studio non ha problemi con contenuti più maturi.



