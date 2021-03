Invincible, Robert Kirkman: 'Porteremo i supereroi su un altro livello'

Robert Kirkman dopo The Walking Dead, torna in tv con una nuova serie animata tratta dai suoi fumetti, Invicible. Questo nuovo progetto di Amazon ci mostrerà dei supereroi totalmente differenti da quelli a cui siamo abituati e ci permetterà di esplorare in maniera più realistica la lotta contro il male.

"La vedo come una seconda opportunità, un modo per fare ancora meglio" ha detto Kirkman nel corso di un'intervista a Comicbook.com. "Il mio scopo era quello di portare i supereroi su un altro livello e con la serie animata ho la possibilità di fare dei piccoli aggiustamenti su ciò che già ho inserito nei fumetti. Sono certo che dopo aver visto Invincible, molti inizieranno a comprare di nuovo fumetti. Io penso che sia un ottimo esempio di come siamo in grado di prendere una scena che esiste nel fumetto e migliorarla in modi veramente fantastici".

Invincible riunisce tra l'altro anche un cast veramente impressionante composto ad esempio da J.K. Simmons, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz. Kirkman ha così scherzato su quanto sia migliore il doppiaggio di questa serie rispetto a ciò che lui aveva immaginato: "Avevo delle voci per la mia testa ma probabilmente erano imbarazzanti. Erano solo trasposizioni ulteriori della mia stessa voce. Quindi, essere in grado di conoscere questi personaggi, questi grandi attori, e sentire la loro interpretazione è semplicemente spettacolare. E non potrei essere più felice del cast. Posso dire che è letteralmente il miglior cast che qualsiasi programma televisivo abbia mai avuto nella storia di qualsiasi cosa".

Cosa pensate di questa nuova serie animata tratta dai fumetti di Kirkman? Non esitate ad utilizzare la sezione commenti per renderci partecipi delle vostre opinioni.