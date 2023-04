Invincible, Robert Kirkman promette un gap minore tra seconda e terza stagione

La prima stagione di Invincible, serie animata basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, ha debuttato su Prime Video nel marzo 2021, perciò non sorprende che i fan si chiedano quando potranno assistere a nuovi episodi; tuttavia, Robert Kirkman ha promesso che il distacco tra seconda e terza stagione sarà decisamente minore.

In un'intervista a Collider, così ha dichiarato Kirkman: "Più avanti non ci sarà un divario del genere tra la seconda stagione e la terza", per poi aggiungere: "Eccoci al dolore. Questa fase, al momento, costituisce tutto il dolore da parte dei fan di Invincible. Una volta che avremo superato tutto ciò, ossia una volta che assisteremo alla seconda stagione di Invincible, o almeno spero, tutto procederà liscio come l'olio".

Riguardo lo stato di avanzamento della produzione, il creatore della serie è altrettanto rassicurante: "Sta andando alla grande. L'animazione è completa, adesso, perciò stiamo aggiungendo musica e roba di questo tipo. Non vedo l'ora che le persone assistano ai nuovi episodi, così smetteranno di pormi tutte queste domande!". Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: in che modo la serie Prime Video di Invincible ha migliorato il fumetto originale?

La serie narra le disavventure di un supereroe sopraffatto dalle aspettative: suo padre, infatti, è uno degli eroi più potenti sulla Terra. Riuscirà a raggiungere il suo livello? Nel cast, invece, figurano doppiatori del calibro di Steven Yeun, J.K. Simmons, Jason Mantzoukas e Sanra Oh. Al momento, la data di pubblicazione della seconda stagione è ignota. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione su Invincible.