Invincible, Robert Kirkman fa spoiler: 'Ecco come inizia la nuova stagione'

Manca ancora qualche settimana all'uscita della Stagione 2 di Invincible, che vedrà il il ritorno di Mark Grayson all'indomani dello scontro quasi letale con Omni-Man, ovvero suo padre. Abbiamo avuto diverse anticipazioni di quello che accadrà nel corso dei nuovi episodi, ma sorprendentemente è lo stesso autore a rivelare l'incipit della stagione.

Durante il panel di Amazon Prime Video al New York Comic-Con di quest'anno, il creatore di Invincible Robert Kirkman e lo showrunner Simon Racioppa hanno parlato delle ramificazioni che si propagheranno dal finale della stagione 1 e dell'inizio della seconda. Per chi non avesse mai visto la serie animata, in questo nostro approfondimento, vi spieghiamo cos'è Invincible.

Quando gli è stato chiesto di parlare della crescita di Mark dopo il finale della prima stagione, Kirkman ha fatto intendere che sta ancora "raccogliendo i pezzi" dopo lo scontro con Omni-Man, facendo notare che i fan lo troveranno "al suo punto più basso possibile" all'inizio della seconda stagione:

"Sì, voglio dire, sta raccogliendo i pezzi dopo il grande scontro con Omni-Man e penso che troveremo Mark al suo punto più basso possibile all'inizio della nostra seconda stagione".

Racioppa ha confermato che la seconda stagione inizierà proprio dopo il confronto di Mark con suo padre. Lo showrunner ha anche anticipato che gli spettatori vedranno come il personaggio è "cambiato" dopo quello scontro cruciale:

"Beh, penso che una delle cose sia che non vogliamo nascondervi questo. Vi mostreremo come Mark è cambiato, perché riprendiamo, in pratica, non so se è un segreto, dalla fine della prima stagione. Quindi, vedrete come è cambiato. Vedrete quali sono le ramificazioni e i riverberi della Stagione 1 sullo schermo. Quindi ve lo mostreremo".

Quando è stato fatto notare che tutti coloro che si fidavano di Omni-Man, alias Nolan Grayson, stavano "soffrendo molto" dopo la la resa dei conti finale, Kirkman si è detto d'accordo, sostenendo che l'impatto sarebbe stato avvertito soprattutto da sua moglie e madre di Mark, Debbie Grayson:

"Sì, voglio dire... Debbie Grayson, interpretata dalla straordinaria Sandra Oh, il suo mondo è stato scosso nel profondo e lei è una parte enorme di questo show. È una presenza molto più importante di quanto non lo fosse nella serie a fumetti. Ed è davvero il cuore e l'anima dello show. È il nostro personaggio umano che deve affrontare tutti questi folli eventi supereroistici che stanno accadendo intorno a lei".

Kirkman ha proseguito: "E ancora, all'inizio di questa stagione partiamo in maniera molto dark. Il mondo è sconvolto dalla rivelazione di Omni-Man. E questo ci dà un punto di partenza straordinario per il prosieguo della stagione. Ma inizieremo davvero in modo piuttosto oscuro e sconvolgente, il che è molto divertente".