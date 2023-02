Invincible: in che modo la serie Prime Video ha migliorato il fumetto originale?

Mentre aspettiamo una conferma della data d'uscita della Stagione 2 di Invincible, scopriamo quali sono stati i cambiamenti apportati da Prime Video al fumetto di Robert Kirkman e in che modo questi cambiamenti si sono rivelati in realtà una miglioria del materiale originale. La serie ha trovato un suo pubblico interessato ai cinecomic più adulti.

Invincible segue un ragazzo di nome Mark Grayson che scopre di avere dei superpoteri, assumendo i panni di Invincible. All'insaputa di Mark, suo padre Omni-Man non è l'eroe che Mark crede di essere, questi uccide innumerevoli civili innocenti e persino altri supereroi.

Non c'è dubbio che l'arrivo di The Boys a Prime Video abbia innescato una richiesta di prodotti di questo genere rivolti principalmente agli adulti. Tant'è che da tempo si parla di un crossover tra The Boys e Invincible.

Ecco quello che la serie Prime Video ha migliorato rispetto alla storia a fumetti:

Il combattimento di Omni-Man con i Guardiani del Globo è una delle parti più iconiche della stagione 1 di Invincible, con il cruento bagno di sangue che conclude il primo episodio. Nei fumetti, Omni-Man non uccide i Guardiani del Globo fino al numero 7, il che significa che i lettori hanno dovuto aspettare un po' prima vedere quanto fosse orribile Omni-Man. La lotta di Omni-Man con i Guardiani funziona molto meglio nello show di Invincible, in quanto è la scena post-credits dell'episodio 1. Il tradimento di Omni-Man nei confronti dei Guardiani ha lo stesso scopo in entrambe le versioni di Invincible, ma dal punto di vista del ritmo, la versione dello show televisivo funziona molto meglio.

Un altro dei grandi cambiamenti del fumetto in Invincible di Prime Video è il modo in cui Mark ha ottenuto il suo nome da supereroe. Nei fumetti, Mark sceglie il suo alter ego supereroistico dopo che un bullo della scuola gli dice che non è invincibile. Nella serie, invece, il nome Invincible di Mark è merito di suo padre. Omni-Man dice a Mark che, a differenza degli altri ragazzi, Mark è davvero invincibile, e Mark usa il nome per la prima volta solo poche scene dopo. La nuova origine del nome di Mark funziona molto meglio, poiché il fatto che Mark basi la sua intera identità su un bullo della scuola è un po' un cliché e poco ispirato.

Cecil Stedman è fondamentalmente il Nick Fury dell'universo di Invincible: il personaggio lavora al fianco di Mark e degli altri per sconfiggere Omni-Man. Nei fumetti, Cecil appare solo dopo il primo grande scontro tra Invincible e Omni-Man, quando aiuta Mark a prepararsi per il ritorno del padre sulla Terra. In Invincible di Amazon Prime, invece, Cecil appare molto presto. Il coinvolgimento anticipato di Cecil nella stagione 1 di Invincible favorisce notevolmente il ritmo.

Debbie Grayson è la madre di Mark e la moglie di Omni-Man, ma a differenza del resto della sua famiglia, Debbie è una normale umana. Nei fumetti di Invincible, Debbie non ha un ruolo molto importante: fino alla fine della storia, infatti, è completamente all'oscuro delle vere motivazioni di Omni-Man. Nella serie Invincible, invece, Debbie inizia a sospettare di Omni-Man ancora prima di Mark aumentando la tensione narrativa.

Un altro grande cambiamento rispetto alla trama dei fumetti di Invincible è la storia di Donald Ferguson. In entrambe le versioni di Invincible, Donald è l'assistente di Cecil, anche se la sua storia è molto diversa. Nei fumetti, Donald è un cyborg e il personaggio è un ex supereroe che usa le sue capacità per aiutare a fermare Omni-Man. Nello show di Invincible, Donald è umano e viene ucciso da Omni-Man. È possibile che le future stagioni di Invincible riportino Donald come cyborg, ma l'abbandono dell'intera storyline nella prima stagione è stato un ottimo modo per ridurre il fumetto.

Nei fumetti compaiono tanti cattivi di basso livello. Mentre alcuni di questi cattivi vengono introdotti nell'episodio 5 di Invincible, molti di loro sono ancora assenti. I cattivi secondari hanno senso nei fumetti di Invincible, perché ci sono 144 numeri di storia da riempire. Tuttavia, poiché la serie cerca di condensare un po' la storia, l'eliminazione di questi cattivi secondari è stata una buona idea.

Uno dei migliori cambiamenti della serie Invincible è la sua maggiore diversità rispetto ai fumetti. In questi, Shrinking Ray e Green Ghost erano entrambi uomini, mentre nello show sono donne. La serie prevede anche lo scambio di razza di alcuni personaggi chiave, tra cui Amber Bennett e Rex Splode. Inoltre, nella serie Mark è birazziale e le origini asiatiche del personaggio giocano un ruolo più importante. Questo cambiamento è uno dei migliori dello show, in quanto rende Invincible molto più inclusiva rispetto ai fumetti.