Invincible stagione 3: grosso aggiornamento sul futuro della serie da Robert Kirkman

Invincible è sicuramente stato uno dei prodotti più in vista quando qualche anno fa è stata rilasciata la prima manciata di episodi su Amazon Prime Video. Adesso, dopo tanta attesa, finalmente vedremo come andranno avanti le vicende del neo super eroe Mark. I piani per il futuro dello show intanto si fanno sempre più importanti.

Sembra infatti che l'attesa che ci separerà dalla terza stagione di Invincible sarà indubbiamente più breve rispetto alle tempistiche a cui lo show ci ha abituato fino ad ora.

Questo è stato confermato dallo stesso autore Robert Kirkman, che ne ha parlato durante un'intervista per ComicBook.com durante il recente Comic Con di New York.

"Ho già visto le animazioni che utilizzeremo per la terza stagione, ho visto la nostra straordinaria troupe lavorare a questo importante progetto e so già a che punto della storia arriverà, penso che sia veramente fantastico".

"Lo spettacolo è una vera e propria escalation, la prossima stagione punterà ancora più in alto, e quella successiva andrà ancora oltre. Siamo certi che se vi è piaciuto quello che avete visto fino ad ora, amerete anche quello che accadrà nel futuro di Invincible. Si, abbiamo una visione piuttosto ampia del progetto, ora è solo questione di tempo prima di rivelarlo al mondo", ha concluso Kirkman.

Voi avete già visto il nuovo trailer di Invincible 2? Oltretutto, sapevate che The Ones Who Live arriverà a febbraio?