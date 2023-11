Invincible, quante stagioni avrà la serie Prime Video?

Di positivo, quando si adatta un'opera già arrivata a conclusione, c'è il fatto che si è certi che altrettanto farà la serie TV che ne verrà tratta: Invincible appartiene a questa categoria, ma se è certo che la serie Prime Video avrà un finale ancora non lo è, invece, il numero di stagioni necessario a coprire l'intero arco narrativo.

Mentre Invincible 2 già macina record per Prime Video, in tanti si chiedono dunque quante stagioni ancora vedremo della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman: al momento non abbiamo informazioni certe al riguardo, ma qualcosa possiamo intuire dalle dichiarazioni rilasciate in merito da Kirkman stesso.

"Penso che un arco di 7-8 stagioni dovrebbe essere abbastanza. Però ci sono alcune cose che potrebbero essere raccontate in maniera un po' più veloce, altre cose che invece potremmo espandere. Se saremo fortunati da poter andare avanti per un bel po' di tempo, penso comunque che tanto basterebbe per coprire l'intero fumetto" sono state le parole dell'autore.

Il fumetto di Invincible, vi ricordiamo, è stato stampato dal 2003 al 2018 e conta di ben 144 numeri: una mole importante da coprire per una serie TV, per cui è plausibile che le previsioni di Kirkman sul numero di stagioni si rivelino effettivamente veritiere. E voi, pensate possa bastare? Fatecelo sapere nei commenti!