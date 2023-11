Invincible, tutte le star Marvel presenti nella seconda stagione

Invincible 2 sta per debuttare su Amazon Prime Video ed è pronta a riportare sulla piattaforma di streaming le avventure animate degli eroi dei fumetti di Robert Kirkman. Nel cast di doppiatori di questo secondo capitolo saranno presenti tanti attori che abbiamo potuto amare nel corso degli anni nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver riportato la notizia che Invincible 2 ha esordito con il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, torniamo a parlare della serie che uscirà sulla piattaforma di Jeff Bezos il 3 novembre 2023 per condividere i nomi dei doppiatori d’eccezione che hanno preso parte alla produzione dello show animato.

In particolare vogliamo ricordare gli attori che daranno la voce dei protagonisti e che abbiano già nel proprio curriculum un’esperienza nell’interpretazione di supereroi, e, ancora più nello specifico, all’interno dell’universo cinematografico Marvel.

Nel corso delle puntate potremo riconoscere, ad esempio, la voce di Chloe Bennet, che ha impersonato Daisy Johnson in Agents of S.H.I.E.L.D., in un ruolo ancora non specificato.

Un altro attore presente nella serie e che ha già lavorato, anche se marginalmente, nel Marvel Cinematic Universe, e che tornerà nei prodotti della Casa delle Idee nei panni di Blade è Mahershala Ali, interprete del supercattivo Titan.

Ci sarà poi J.K. Simmons, protagonista tanto degli Spider-Man di Raimi che in quelli dell’MCU nel ruolo di J. Jonah Simmons e che presterà la voce a Omni-Man.

Addirittura un doppio ruolo sarà riservato a Djimon Hounsou, il Korath del Marvel Cinematic Universe che tornerà sugli schermi riportando nella seconda stagione della serie sia l’Imperatore Marziano che il suo Flaxan Leader.

C’è poi l’attrice interprete di Domino in Deadpool 2, Zazie Beetz, che sarà presente in Invincible 2 nel ruolo di Amber, fidanzata di Mark Grayson.

Ruoli multipli anche per Ross Marquand, già nei panni di Ultron e Teschio Rosso e che tornerà nello show di Amazon Prime in tante piccole parti grazie all’incredibile versatilità mostrata nel modificare la propria voce e nel donare a ogni personaggio un suo tratto distintivo.

Walton Goggins, protagonista di Ant-Man and the Wasp nel ruolo di Sonny Burch sarà Cecil Stendman, a capo della Global Defense Agency.

Ultima di questa particolare lista, infine, Tatiana Maslany, la Jennifer Walters anche She-Hulk del Marvel Cinematic Universe, che si è dedicata al dare vita a Regina Aquaria, a Regina Lucertola e a General Telia.

In attesa di poter godere del generoso cast di voci dello show, vi lasciamo al bellissimo trailer ufficiale di Invincible 2.