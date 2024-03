Invincible, una star della serie parla del live-action: 'Sono state dette delle cose'

Mentre Invincible si prepara a tornare su Amazon Prime Video con la nuova tranche di episodi della seconda stagione, uno dei doppiatori ha anticipato il fatto che l'idea di un live action sia balenata tra gli addetti ai lavori generando già una discussione a tal proposito e ponendo le basi per un progetto futuro di cui, magari, far parte.

Dopo aver ricordato quando uscirà la seconda parte di Invincible 2, torniamo ad occuparci del fortunato adattamento dai fumetti di Robert Kirkman per riportare le parole di Jay Pharoah, uno dei doppiatori dello show, a proposito di un live action dedicato allo show.

Intervistato da ComicBook e interrogato a proposito di una sua disponibilità a prendere parte a una versione in carne e ossa della storia, l’attore ha rivelato: “Ehi, amico, già si è parlato della cosa e ho già avanzato un paio di proposte per interpretare una versione live action di Bulletproof. Sì, perché no? Ehi, se lo facciamo posso farlo. Ho sicuramente il fisico e ho ancora i capelli, quindi facciamolo”.

Robert Kirkman aveva già parlato di un lungometraggio in live action, spiegando come la serie abbia aiutato a rendere realizzabile l’idea: “Ci stiamo ancora lavorando. A volte i film richiedono un po’ più di tempo. Penso che si possa dire con certezza che, se non altro, la seria ha aiutato immensamente in questo processo. Le persona sono molto entusiaste del potenziale del film alla Universal. Quindi stiamo sfruttando questo entusiasmo e stiamo cercando di portare avanti le cose il più velocemente possibile”.

In attesa di scoprire se, quando e come il live action di Invincible sarà realizzato e di poter vedere la seconda parte della nuova stagione, vi lasciamo alla nostra recensione della prima parte di Invincible 2.