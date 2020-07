Invincible, altre star di The Walking Dead si aggiungono al cast vocale dello show

Può una serie tratta da un'opera di Robert Kirkman svincolarsi completamente dall'influenza di The Walking Dead? La risposta la conoscete tutti e la conosce anche la produzione di Invincible, la serie animata tratta da un fumetto dell'autore della serie sulle avventure di Rick Grimes e soci.

La presenza dei protagonisti della serie ambientata nel nostro mondo post-apocalittico preferito era evidente già all'annuncio dei primi membri del cast di Invincible: nella lista dei doppiatori erano presenti infatti nomi come Steven Yeun e Khary Payton, ma a quanto pare i due stanno per essere raggiunti da un bel po' di compagni di viaggio.

All'elenco di doppiatori di Invincible si sono infatti aggregati Lauren Cohan e Ross Marquand, ma un contributo importante è stato dato anche dalla serie satellite Fear The Walking Dead, da cui arriverà Lennie James. A loro vanno poi aggiunte altre vecchie glorie della serie madre come Sonequa Martin-Green, Chad Coleman e Michael Cudlitz.

Insomma, un cast che sembra promettere decisamente bene, vista anche la presenza di altri nomi di grosso calibro come Sandra Oh, Mark Hamill, Zachary Quinto e Zazie Beets. Siete ottimisti per questo nuovo show? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando dovrebbero essere svelate le prime immagini ufficiali di questa Invincible.