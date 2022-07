Invincible, Steven Yeun commenta i rumour sul possibile crossover con The Boys!

Nell'attesa di conoscere la data dell'esordio di Invincible 2, Steven Yeun ha detto la sua sull'ipotesi di un crossover tra Invincible e The Boys durante il press tour di Nope, il nuovo film di Jordan Peele.

Da tempo i fan sperano nella possibilità di un crossover tra Invincible e The Boys, certamente agevolato dal fatto che entrambi gli show siano distribuiti da Amazon Prime Video.

Ma durante una recente intervista, la star di The Walking Dead Steven Yeun ha risposto con una sola parola: "Nope", ovvero "No", ma con un divertente richiamo al film che lo vede tra i protagonisti.

Nonostante pochi mesi fa l'attore avesse fatto sapere di aver iniziato il doppiaggio di Invincible 2, non è ancora stata ufficializzata la data di uscita dell'attesa stagione 2 della serie animata che ha rappresentato un successo sorprendente per Amazon che dopo l'esordio l'ha rinnovata per ben 2 stagioni.

"Invincible è un fumetto incredibile e solo pensando a tutto ciò che non è stato raccontato nel corso della prima stagione, posso dirvi che la stagione 2 sarà incredibile. Ne sono certo. Sarà una pazzia. Ne sono davvero entusiasta" aveva anticipato Yeun a inizio 2022, mentre Robert Kirkman, autore dei fumetti a cui si ispira lo show, ha già svelato piani di lungo periodo per Invincible che potrebbe proseguire addirittura per 5 o 7 stagioni!

Non ci resta che scoprire dunque quale sarà la finestra d'uscita della prossima stagione della serie animata con Steven Yeun a dar voce al protagonista Mark Grayson!