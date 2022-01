Invincible, Steven Yeun: 'La stagione 2 sarà incredibile'

Amazon ha già ordinato nuove stagioni per Invincible e, in attesa di scoprire cosa ne sarà del giovane supereroe Mark Grayson e di tutta la sua famiglia, Steven Yeun, già noto per il ruolo di Glenn Rhee nella serie televisiva The Walking Dead, ha voluto dire la sua su ciò che attende i telespettatori.

"Non abbiamo iniziato con i lavori per la seconda stagione. So che inizieremo presto", ha detto a Collider. "Invincible è un fumetto incredibile e solo pensando a tutto ciò che non è stato raccontato nel corso della prima stagione, posso dirvi che la stagione 2 sarà incredibile. Ne sono certo. Sarà una pazzia. Ne sono davvero entusiasta".

Steven Yeun che ha già avuto modo di collaborare con Rober Kirkman nei giorni scorsi ha sottolineato come Invincible sia stato in grado di fare meglio di ogni più rosea aspettativa, riuscendo nell'incredibile impresa di conquistare non solo il pubblico ma anche la critica: "Sarò onesto, non mi aspettavo questa risposta. La gente ha davvero apprezzato lo spettacolo".

Invincible potrebbe proseguire ancora a lungo, e visti gli oltre 140 numeri a fumetti pubblicati, secondo Kirkmam lo show potrebbe andare avanti per almeno altre 5-7 stagioni. Staremo a vedere come andranno le cose, fin qui però, le premesse sembrano essere più che positive.