Invincible, finalmente il primo trailer: i supereroi di Prime Video hanno una data

Invincible è sicuramente familiare a coloro che seguono il percorso editoriale di Robert Kirkman, il creatore di questo fumetto dai tratti decisamente violenti e anticonvenzionali rispetto a ciò che siamo abituati a vedere mediamente nei prodotti di genere supereroistico.

Durante il recente panel tenutosi al San Diego Comic-Con, dedicato per l'appunto ad Invincible, sono intervenuti il capo di Collider Steve Weintraub ed il creatore della serie stessa, Robert Kirkman. In questa occasione è stato anche rilasciato un primo teaser trailer dell'attesa seconda stagione dello show, che dovrebbe arrivare il 3 novembre per quanto riguarda la prima metà. Mentre il resto lo vedremo solamente a partire dal 2024.

La storia proseguirà esattamente da dove ci siamo lasciati con lo sconcertante finale della prima stagione, e vedrà il protagonista Mark provare a rimettere a posto le cose dopo i problemi causati da Omni-Man, suo padre.

Sembra oltretutto, che non dovremo aspettare così tanto tempo per vedere una futura terza interazione dello show, ed una quarta, che già erano state annunciate tempo fa. Infatti, è stato lo stesso creatore dello show a rassicurare i fan, il divario tra la seconda e la terza stagione non sarà così ampio come in questo caso.

In attesa di saperne di più, potete vedere il nuovo trailer direttamente in calce a questa notizia. Tra l'altro, sapevate che Robert Kirkman è stato licenziato dalla Marvel? Inoltre, se ve lo siete perso ecco il primo trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live.