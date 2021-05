Invincible: Will Ferrell è Omni-Man in questa esilarante fan-art

In queste ultime settimane sono stati in molti a suggerire delle ipotesi per il personaggio di Omni-Man, padre del protagonista della serie d'animazione Invincible la cui prima stagione si è appena conclusa su Amazon Prime Video. Nell'originale il personaggio è doppiato da J.K. Simmons, ma come sarebbe in versione live-action? Date un'occhiata...

Dopo averne proposto una versione con i baffi qualche settimana fa, è sempre Boss Logic che stavolta sceglie di raffigurare Omni-Man con le fattezze di Will Ferrell, in particolare insistendo sul suo look di Ron Burgundy in Anchorman. Il risultato è a dir poco esilarante.

Un film in live-action su Invincible è in lavorazione dal 2017 e lo stesso autore, Robert Kirkman, ha dichiarato che un eventuale film andrebbe in una direzione sicuramente diversa rispetto alla serie animata: "Lavorare con Seth Rogen e Evan Goldberg sul film penso che porterebbe in una direzione diversa, penso ci siano molti modi per adattare Invincible e i punti da cui partire sono diversi anche quelli".

La serie animata Invincible racconta le vicende di Mark Grayson, un normale adolescente che ha soltanto la particolarità di avere come padre il supereroe più potente del pianeta. Subito dopo aver compiuto 17 anni, Mark inizia sviluppare egli stesso dei poteri propri che lo condurranno ad assumere l'identità di Invincible.

La prima stagione di Invincible ha convinto, tanto da approvare il rinnovo per la seconda e la terza stagione. Anzi, lo stesso Robert Kirkman ha detto che ci sono piani per continuare fino alla quinta o alla settima stagione addirittura.

Il cast dei doppiatori originali comprende Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Lauren Cohan, Sonequa Martin-Green, Chad L. Coleman e Michael Cudlitz. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Invincible, co-prodotto da Robert Kirkman e disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video dallo scorso 26 marzo.