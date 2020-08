L'ira di Elisabetta Canalis, la sua bicicletta è stata gettata sugli scogli di Alghero

Elisabetta Canalis ha raccontato su Instagram una triste vicenda che ha profondamente segnato la sua estate e le sue vacanze nell'amata Sardegna. Un gruppo di ragazzini verosimilmente ubriachi avrebbe infatti rubato la sua bici e quella di suo marito, per poi gettarle dagli scogli di Alghero.

Nonostante la terribile vicenda, l'ex velina ci tiene a sottolineare che la sua terra natia è sempre bellissima ma che, non mancano come ovunque episodi riprovevoli. Come documentato dalle storie del noto social network infatti le vacanze spensierate della Canalis sono state scosse da un brutto gesto vandalico.

"Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia" ha detto l'ex velina che poi ha aggiunto: "È la seconda volta che capita perché purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest'anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia".

Dunque non si tratterebbe di un caso isolato bensì di un gesto reiterato frutto della noia di alcuni scapestrati ragazzini. Speriamo che questa denuncia possa servire ad acciuffare i responsabili o che quanto meno possa aiutare loro a comprendere l'errore commesso.