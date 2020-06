Irama trionfa ad Amici Speciali, e recita un monologo per ricordare George Floyd

Si è concluso ieri Amici Speciali, talent a sostegno della Protezione Civile, che grazie al suo successo ha destinato 400 mila euro in beneficenza. Ha trionfato Irama, che conquista la vittoria dopo Amici 2018, programma che gli ha dato il successo e l'ha consacrato come nuova stella della musica in Italia.

Il messaggio più importante l'ha dato il vincitore dello show Irama, che dopo aver affrontato Michele Bravi nel duello finale che l'ha proclamato vincitore, ha dedicato un monologo alla drammatica vicenda di George Floyd dimostrando grande vicinanza verso la lotta al razzismo, e noi ve lo riproponiamo integralmente perché fa davvero riflettere molto:

"Perché qualcuno ti ha dato la possibilità di respirare togliendola ad un altro. Ma spiegami chi decide chi deve respirare e chi non deve. Ma lo sai per cosa respiri? Lo sai che non basta respirare per essere uomini? Io il mio respiro lo sputo in faccia a chi mi dice che non posso respirare. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non nascondo il mio inutile respiro dietro a uno stupido telefono. Io non gli schiaccio la testa sull’asfalto come, come lo chiamate? Un negro. Mentre sua madre lo sta cercando piangendo, mentre urla il suo nome a perdifiato e lui ruba il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma’. Io non sono un negro come lui, ma respiro come lui, adesso io piango con lui. Adesso io sono lui, adesso non uccidermi".

La puntata è stata ricchissima di spunti, in particolare ricordiamo J-Ax, ospite speciale della puntata che ha presentato il suo singolo estivo "Una voglia assurda", lanciando anche un messaggio al Governo "Vorrei dire al Governo di non dimenticare la categoria. Assurdo che lo dica io che sono un big, che non avrò grandi difficoltà, va salvato un settore fatto di manovalanza, di persone che magari non vedono un euro da mesi. Rappresento loro che sono i dimenticati, altrimenti passiamo sempre per quelli che fanno 'appassionare e divertire', smettiamola di dire che va tutto bene. Nel mondo dello spettacolo ci vuole rispetto e sostegno".

Un finale di stagione pieno di contenuti importanti per lo show tv Mediaset, ma anche molto divertimento, come mostra la vendetta di Sabrina Ferilli su Maria de Filippi, attesa da tempo dall'attrice, ed altre confessioni "spinte" avvenute durante la puntata: la Ferilli, durante il gioco Obbligo o verità, ha riferito di aver mentito qualche volta per non fare l'amore.