Irina Shayk infiamma Instagram con una foto in intimo: 'sexy senza essere volgare'

Irina Shayk è da sempre una delle donne più sensuali e desiderate del mondo, e non è nuova a fotografie hot e sensuali sul proprio account Instagram. Qualche ora fa, l'ex fidanzata di Cristiano Ronaldo ha pubblicato sul proprio account uno scatto in intimo, per pubblicizzare una nuova campagna promozione di un popolare marchio.

Nella fotografia, la supermodella russa sfoggia una forma fisica invidiabile: addominali scolpiti, gambe incrociate ed un reggiseno e slip trasparente. Nel giro di poche ore la fotografia ha superato i 400mila like, ed ha letteralmente infiammato Instagram con commenti arrivati da ogni parte del mondo.

In molti sottolineano che Irina "è sexy senza essere volgare", altri invece semplicemente la definisco "favolosa". Alcuni fan l'hanno ringraziata "per questa visione". Insomma, da tutti i fronti sono arrivati ringraziamenti e complimenti unanimi. Effettivamente, la foto di Irina fa davvero perdere la testa, e non è la prima volta che delizia i suoi fan con scatti di questo tipo.

Qualche ora fa anche Alba Parietti ha pubblicato una foto sexy in costume, nonostante i 59 anni. Nella giornata di ieri invece era stata la volta del bikini hot di Anna Tatangelo, che si è concessa una giornata in piscina dopo la quarantena trascorsa a casa.