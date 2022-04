Irma Vep, Alicia Vikander nelle foto della serie HBO: ecco la data d'uscita

HBO ha ufficializzato la data della première di Irma Vep, miniserie basata sul film di Olivier Assayas del 1996, con protagonista il premio Oscar Alicia Vikander. Irma Vep sarà presentata in anteprima mondiale nella selezione ufficiale del Festival di Cannes e debutterà successivamente, disponibile anche su HBO Max.

La data d'uscita ufficiale è il 6 giugno. In contemporanea sono state distribuite le prime tre foto di Alicia Vikander protagonista di Irma Vep. Scritta e diretta da Olivier Assayas, Irma Vep è incentrata sul personaggio di Mira (Vikander), una star del cinema americano disillusa dalla propria carriera e da una recente rottura, che arriva in Francia per interpretare Irma Vep, in un remake del classico del cinema muto francese, I Vampiri.



Ambientato sullo sfondo di un thriller poliziesco, Mira è in lotta mentre le distinzioni tra se stessa e il personaggio iniziano ad assottigliarsi. Irma Vep ci svela l'incerto terreno che si trova al confine tra finzione e realtà, artificio e autenticità, arte e vita.



Prodotta in collaborazione con A24, Irma Vep include nel cast, tra gli altri, anche Vincent Mascaigne nel ruolo di René Vidal, Jeanne Balibar in quello di Zoe, Devon Ross nei panni di Regina, Tom Sturridge nel ruolo di Eamonn e Nora Hamzawi nei panni di Carla.

Olivier Assayas e Vikander partecipano al progetto anche nelle vesti di produttori esecutivi.



Alicia Vikander ha vinto l'Oscar nel 2016 per la sua interpretazione in The Danish Girl.