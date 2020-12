Irma Vep, Alicia Vikander sarà la protagonista della mini-serie targata HBO

Alicia Vikander sarà la protagonista e produttrice esecutiva di una mini-serie targata HBO basata sul film di Olivier Assayas del 1996 Irma Vep che aveva come protagonista Maggie Cheung. Lo show sarà scritto e diretto da Assayas e prodotto dal team dietro la serie di successo Euphoria: A24, Sam Levinson e Kevin Turen.

Vikander interpreterà Mira, una star del cinema americano disillusa dalla sua carriera e da una recente rottura, che si trasferisce in Francia per interpretare Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese Les Vampires. Ambientata sullo sfondo di un raccapricciante thriller poliziesco, Mira lotterà per distinguersi dal personaggio che interpreta.



"Quando si è presentata l'opportunità di collaborare con Alicia e Olivier, abbiamo colto al volo l'occasione", ha affermato Francesca Orsi, Executive Vice President HBO Programming. “Olivier è un maestro nel tessere narrazioni uniche intrise di leggerezza e dramma e Alicia è una delle attrici più versatili e celebrate del nostro tempo. Hanno una visione innegabile e distinta per la rivisitazione del film cult di Olivier e non vediamo l'ora di raccontarla con loro".



"Sono un’ammiratrice di lunga data di Olivier e del suo lavoro", ha detto Vikander. “Sono molto entusiasta di lavorare insieme e di far parte dell'universo espanso del suo superbo classico di culto, Irma Vep. Ci sono molte persone brillanti che si uniscono e sono lieta di collaborare con HBO e A24 in questo progetto speciale".



"Sono immensamente grato ad Alicia, A24 e HBO per avermi dato l'incredibile opportunità di esplorare ed espandere Irma Vep in un formato di serie", ha aggiunto Assayas. "Questa è una commedia che cercherà di catturare lo spirito del tempo allo stesso modo dell'originale, in un mondo molto diverso, un'era molto diversa, che in questo momento sembra lontana anni luce."



La Vikander riprenderà il ruolo di Tomb Raider nel sequel del film e sarà la protagonista dell'adattamento in serie del famoso film di Alfred Hitchcock Il Delitto Perfetto