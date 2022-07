Irma Vep: Sky Italia svela la data d'uscita per il nuovo capolavoro di Olivier Assayas

Realtà e finzione, artificio e autenticità si mescolano fino a non distinguersi più in Irma Vep - La vita imita l'arte, nuovo capolavoro di Olivier Assayas con protagonista Alicia Vikander targato HBO e A24 e in arrivo su Sky.

Tramite il nuovo trailer - che potete trovare all'interno dell'articolo - Sky ha infatti annunciato che Irma Vep uscirà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 3 agosto: da questa data la serie sarà in onda su Sky Atlantic tutti i mercoledì per quattro settimane, e sarà disponibile anche on demand.

Espandendo la storia di Irma Vep, film del 1996 che Assayas diresse con Maggie Cheung nel ruolo di protagonista e nel quale l'attrice hongkonghese, vera moglie dell'autore francese, interpretava una versione fittizia di sé stessa chiamata a vestire i panni del personaggio Irma Vep in un remake di The Vampires, sovversivo ed erotico vero serial francese dell'epoca del muto diretto da Louis Feuillade nel 1915, Irma Vep 2022 mescola ancora di più le carte: un regista, chiaro alter-ego di Assayas, insoddisfatto del suo film Irma Vep realizzato negli anni '90 insieme alla moglie cinese che oggi ha perduto ma che non riesce a dimenticare, decide di realizzare un remake della sua opera inseguendo la nuova moda delle serie tv in streaming, assumendo una lanciatissima giovane attrice (Alicia Vikander) fresca del successo roboante di una serie di cinecomix.

In questo gioco di scatole cinesi tra vero e falso, Assayas, alla sua prima serie tv, scrive e dirige tutti gli episodi, insegue Effetto Notte di Truffaut e firma una vera e propria lettera d’amore in otto puntate ai film e al cinema, non importa in quale forma o in che formato si presentino nell’oramai vastissimo panorama dell audiovisivo di oggi, ragionando come raramente si è visto sulle differenze tra racconto e romanzo, tra film e serie tv, realtà e finzione, in una meta-mise en abyme che ha dell'incredibile e che avrebbe certamente fatto la gioia di Abbas Kiarostami.

Irma Vep 2022 ha debuttato allo scorso Festival di Cannes: nel cast, accanto alla protagonista Alicia Vikander, anche Vincent Macaigne (René Vidal), Jeanne Balibar (Zoe), Devon Ross (Regina), Lars Eidinger (Gottfried), Vincent Lacoste (Edmond Lagrange), Tom Sturridge (Eamonn), Vivian Wu (Maggie) e Pascal Greggory (Gautier de la Parcheminerie). L'appuntamento per il pubblico italiano, lo ricordiamo, è fissato su Sky a partire dal 3 agosto.