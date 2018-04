Iron Fist 2: Finn Jones ci mostra il cameo di Stan Lee nella seconda stagione!

La serie Marvel Netflix Iron Fist, interpretata da Finn Jones nei panni di Danny Rand, è in fase di produzione e adesso il protagonista ci mostra il cameo della leggenda Marvel, Stan Lee, in questa season numero due del serial.

Certamente, se siete fan Marvel, avrete visto la prima stagione di Iron Fist su Netflix e, come molti, avrete saputo che la serie non è stata esattamente un successo come gli altri prodotti dello stesso "ramo" fumettistico.

La caratterizzazione di Danny Rand portata sul piccolo schermo da Finn Jones non ha convinto, e, forse, non ha del tutto convinto nemmeno il team up con i Difensori, andato in onda nell'estate 2017, sempre su Netflix. Tuttavia la serie è stata rinnovata per una seconda stagione e adesso, dal momento che la produzione è in corso d'opera, il protagonista ha deciso di regalarci una "chicca" e di farci vedere il cameo di Stan Lee nella season due del suo serial.

Non sappiamo molto della seconda stagione di Iron Fist, ma di certo sappiamo che il personaggio apparirà nella prossima stagione del serial "cugino", Luke Cage e sarà forse in quell'occasione, che vedremo fondare le basi che daranno poi inizio alla seconda stagione dedicata all'immortale Pugno di K'un Lun.

Ma torniamo a noi... Dove vedremo Stan Lee? Di nuovo in un manifesto, esattamente come accaduto per la seconda stagione di Jessica Jones, cioè! Sarà infatti il "solito" Captain Irving Forbush della NYPD, in un manifesto che invita i giovani ad unirsi alle Forze dell'Ordine newyorkesi. Potete vedere l'immagine qui sotto, in galleria.

In Iron Fist stagione due vedremo nuovamente Finn Jones vestire i panni di Danny Rand (Iron Fist), Jessica Henwick quelli di Colleen Wing, Tom Pelphrey come Ward Meachum, Jessica Stroup nelle vesti di Joy Meachum e Rosario Dawson come Claire Temple.

Siete curiosi di vedere la seconda stagione di Iron Fist? A voi la prima è piaciuta? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

La sinossi della prima stagione del serial recitava: "Tornato a New York City, dopo essere scomparso per anni, con l'obiettivo di stabilire un rapporto con il suo passato e la sua famiglia, il miliardario trasformatosi in un monaco buddista ed esperto di arti marziali Danny Rand inizia a combattere criminali e corrotti della città attraverso la sua incredibile padronanza del kung-fu e alla straordinaria capacità di evocare la potenza del Pugno d'Acciaio."