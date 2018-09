Iron Fist 2: nuova foto di Typhoid Mary e due character poster di Coleen e Danny!

La stagione numero 2 di Iron Fist arriva su Netflix il prossimo 7 settembre e stanno arrivando tantissime foto promozionali, come pure character poster e video dal dietro le quinte. Oggi vediamo Coleen, Danny e Typhoid Mary.

Marvel's Iron Fist si concentra sul personaggio di Danny Rand, erede di una coppia di miliardari che muore durante lo schianto aereo del loro jet. Anche Danny si trova con loro durante lo schianto ma sopravvive e viene raccolto da alcuni monaci che lo crescono come membro ufficiale del loro monastero, nel quale il giovane apprende i segreti delle arti marziali.

Il monastero è K'un Lun e Danny, dopo il superamento di difficili prove, diventa Iron Fist, il Protettore di K'un Lun luogo che, però, ascia per tornare a New York e cercare di capire qualcosa sulle sue origini. La prima stagione della serie non è stata ben accolta dal fandom Marvel perché troppo lenta nella narrazione. Essendo però negli ultimi tempi cambiato molto dietro al team di lavoro alla serie Marvel/Netflix, c'è da sperare in bene per il secondo serial dedicato all'Immortale Iron Fist.

Adesso date pure uno sguardo ai character poster di Marvel's Iron Fist 2 e diteci cosa pensate di queste nuove foto nei commenti, qui sotto.