Iron Fist 2: le riprese della seconda stagione, sono quasi terminate!

La notizia è che Marvel's Iron Fist, la serie con protagonista Finn Jones nei panni del Pugno di K'un Lun, sta finendo di girare. La vedremo prima della fine del 2018?

La notizia non è ancora ufficiale ma, grazie a un post social che sembra mostrare un party di fine riprese (cosa che si usa fare quando si lavora ad una produzione televisiva), possiamo immaginare che la seconda stagione di Iron Fist sia vicinissima alla conclusione del lavoro.

Netflix ha previsto l'uscita della season 2 di Iron Fist della Marvel per inizio 2019 ma, almeno a vedere queste immagini, viene da pensare che potrebbe anche arrivare a fine 2018, chissà...

Nel frattempo, come avevamo riportato qualche tempo fa, rivedremo Danny Rand anche nella seconda stagione di Luke Cage; infatti il ragazzo, interpretato da Finn Jones, ha legato molto con il paladino di Harlem, nel corso della prima stagione di Marvel's The Defenders, andata in onda lo scorso agosto (ma dallo scarso successo di pubblico, oioi!).

Tornando a noi, Y-CATS Craft Service (tramite CBR) ha pubblicato una serie di immagini dalla festa di fine riprese di cui sopra e, nelle immagini, si vedono proprio Finn Jones (Danny Rand), Jessica Henwick (Colleen Wing) e Sacha Dhawan (Davos), con le dipendenti degli studios, anche.

Chissà come si svolgerà la seconda stagione dell'Immortale Iron Fist, siete curiosi?

La sinossi della prima stagione, non molto apprezzata per la verità, recitava: "Tornato a New York City, dopo essere scomparso per anni, con l'obiettivo di stabilire un rapporto con il suo passato e la sua famiglia, il miliardario trasformatosi in un monaco buddista ed esperto di arti marziali Danny Rand inizia a combattere criminali e corrotti della città attraverso la sua incredibile padronanza del kung-fu e alla straordinaria capacità di evocare la potenza del Pugno d'Acciaio."