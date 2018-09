Iron Fist 2: scovato un importante easter egg legato ai Fantastici Quattro

La seconda stagione di Iron Fist è approdata su Netflix il 7 settembre ed ha ottenuto reazioni miste di critica e pubblico. Ovviamente non sono mancati gli easter egg dedicati all'universo Marvel in generale, ma ce ne è uno che ha fatto discutere più di tutti i fan ed è legato ai Fantastici Quattro.

Nella sesta puntata, intitolata Il Dragone muore all'alba, Colleen Wing e Misty Knight entrano in azione per aiutare Danny Rand, dopo che il suo ex amico Davos ha utilizzato un antico rituale per rubare il potere del Pugno di Ferro per se stesso. Danny e il suo rivale hanno un intenso scontro all'interno di un edificio in fase di costruzione ed è quest'ultimo ad avere la meglio, lasciandolo a terra dopo un micidiale colpo alla gamba.

Fortunatamente in suo soccorso arriva Mary Walker, il nuovo personaggio interpretato da Alice Eve, che chiama un'ambulanza e fornisce un indirizzo ben preciso, ovvero 42 Baxter. Per chi non ne fosse a conoscenza, il Baxter Building è la sede generale dove operano i Fantastici Quattro, situata tra la 42esima e Madison Avenue di New York.

Non sappiamo se si tratti di un semplice easter egg volto a stuzzicare i fan o di un indizio che possa anticipare l'arrivo dei noti eroi all'interno del Marvel Cinematic Universe, magari dopo l'attesissimo Avengers 4.

Per restare in tema Netflix, invece, vi ricordiamo che il trend supereroistico continuerà con la terza stagione di Daredevil, di cui la premiere mondiale si terrà al New York Comic-Con.