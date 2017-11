Iron Fist 2: ufficializzata la data di inizio riprese della seconda stagione!

E' appena arrivata, tramite Spoiler Tv, la notizia della data d'inizio riprese della seconda stagione della serie

La seconda season del serial tv dedicato a Danny Rand inizierà a girare a partire dal prossimo 6 dicembre. Questa notizia arriva quando è già stato precedentemente annunciato un cambio di showrunner - per via delle diverse critiche piovute addosso a questa incarnazione dell'immortale Iron Fist - e l'arrivo di Misty Knight (Simone Missick) come personaggio ricorrente.

Se per gli altri membri del team dei Difensori - Jessica Jones, Luke Cage e Daredevil - già sappiamo che le stagioni dedicate arriveranno nel 2018, per Iron Fist forse, visto l'inizio delle riprese, dovremo aspettare un po' di più per dare un'occhiata a come sarà sviluppata la season 2 del serial. Forse fine 2018, inizio 2019.

Di certo le notizie al riguardo non tarderanno ad arrivare. Per ora concentriamoci sul prossimo personaggio Marvel che sta per debuttare su Netflix con la sua serie dedicata, il fan favorite The Punisher, che arriva sul servizio di streaming digitale a partire da venerdì prossimo, il 17 novembre 2017!