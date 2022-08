Iron Fist: Aaron Taylor-Johnson protagonista del reboot in una fan art!

Si è parlato molto di un possibile reboot di Iron Fist dopo che i diritti sono tornati alla Marvel. Ora, però, le priorità sembrano essere altre: in primis il re-inserimento di Charlie Cox come Daredevil e di Jessica Jones. Il ritorno di Finn Jones come Iron Fist è invece improbabile, dunque un fan ha immaginato Aaron Taylor Johnson nel ruolo.

La fan art è stata realizzata e pubblicata su Instagram da @Clements.Ink, che ha trasformato la star di Bullet Train nell'Immortale Iron Fist. Nell'opera vediamo che Johnson ha il classico look di Iron Fist, che invece Jones non aveva nella sua serie targata Netflix. L'outfit sembra adattarsi molto bene all'attore e le sue mosse nei suoi ultimi film d'azione dimostrano che potrebbe rendere giustizia al ruolo.

Certo, bisogna ricordare che, se da un lato Johnson sarebbe perfetto come Iron Fist, dall'altro l'attore ha appena terminato le riprese di Kraven il Cacciatore, nuovo film Sony che porterà sui nostri schermi il cattivo dell'universo di Spider-Man. Dunque le possibilità di vederlo nei panni di Iron Fist sono decisamente basse, se non nulle. Quindi la domanda sorge spontanea: con il ritorno di Finn Jones ormai altamente improbabile, chi potrebbe prendere il ruolo nel futuro del MCU? Chissà. Intanto, però, ci godiamo la fan art di Johnson nei panni per personaggio!