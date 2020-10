Iron Fist: i diritti della serie passano di nuovo in mano ai Marvel Studios

Dopo una seconda stagione di Iron Fist non esaltante, i numerosi fan del personaggio hanno scoperto che la serie non sarebbe andata avanti. Dalla cancellazione di Iron Fist sono passati due anni, per questo sono in molti a credere che i diritti siano di nuovo in mano alla Marvel.

Come sapete la decisione della Disney di creare un suo servizio streaming ha portato all'eliminazione di tutte le serie incentrate sui personaggi dei fumetti dal catalogo di Netflix. Così si sono concluse le opere dedicate a Daredevil, Jessica Jones, The Punisher e Iron Fist, la prima ad essere stata cancellata e quindi quella che prima delle altre sarà di nuovo disponibile per essere sviluppata su Disney+. La notizia di questo accordo sui due anni non è mai stata confermata dai dirigenti dei due colossi dello streaming, nonostante questo vari insider come Joe Otterson di Variety avevano riportato la questione già negli scorsi mesi.

Ecco cosa aveva dichiarato Joe Otterson: "Parlando con il presidente di Marvel TV Jeph Loeb, mi è parso di capire che volevano continuare con le loro storie. Ho sentito una voce secondo la quale c'è una clausola che costringe ad aspettare dai 18 mesi ai 2 anni". Siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre informazioni a riguardo, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Tom Pelphrey di Iron Fist in cui discute dei suoi piani per la terza stagione.